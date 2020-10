SUA se confrunta cu cel mai mare numar de contaminari cu COVID din ultimele doua luni

SUA se afla in cea de a treia zi consecutiva in care numarul cazurilor raportate este de peste 50.000.Cel mai ridicat numar de infectari raportat pana acum in SUA a fost de 64.601 de cazuri, in data de 14 august.Desi specialistii avertizeaza ca statul Florida se va confrunta cu "rabufnire puternica a epidemiei",barurile si restaurantele au fost deschise la sfarsitul lunii trecute. In ultimele doua zile, numai in Florida au fost raportate 6.000 de cazuri de infectare cu SARS_COV_2."Au deschis totul de parca nimic nu s-ar fi intamplat. Cand vom vorbi peste 8-10 saptamani, Florida va arata precum o casa in flacari", spune Michael Osterholm, director la Centrul pentru Cercetarea Bolilor Infectioase de la Universitatea din Minnesota.