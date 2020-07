SUA: Trump se opune ideii introducerii obligativitatii mastii la nivel national

"Voi avea dreptate in final. Stiti ca am spus 'acest lucru va disparea'. O spun inca o data", a declarat liderul de la Casa Alba intr-un interviu pentru postul de televiziune Fox News.In SUA au fost inregistrate peste 60.000 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce aduce la 3,7 milioane numarul total al cazurilor consemnate de la inceputul pandemiei, potrivit Universitatii Johns Hopkins. In opinia presedintelui Trump, "multe dintre aceste (noi) cazuri sunt oameni tineri care se vor vindeca in numai o zi"."Nu sunt de acord cu afirmatia conform careia daca lumea isi pune masca totul va disparea", a raspuns liderul american unei intrebari privind masura obligativitatii mastii pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Pana in prezent 140.000 de persoane au decedat in SUA din cauza COVID-19.