SUA: Un vaccin aflat in dezvoltare pentru coronavirus a produs imunitate la soareci si macaci (studiu preclinic)

Vaccinul a generat raspunsuri imune dupa injectarea unei singure doze la soareci - un obiectiv important pentru cercetatori.Cu toate ca sunt necesare mai multe cercetari pentru a se stabili gradul de protectie oferit, el reprezinta un candidat promitator pentru obtinerea unui vaccin, deosebit de necesar si eficient, pentru COVID-19.Echipa de cercetatori, condusa de Jesse Erasmus de la Departamentul de Microbiologie al Universitatii din Washington, Statele Unite, a dezvoltat un vaccin pentru SARS-CoV-2 pe baza de ARN replicant, molecule care tind sa genereze raspunsuri imune mai puternice in comparatie cu cele de ARN mesager, utilizate in alte vaccinuri.Vaccinul, numit repRNA-CoV2S, contine molecule ARN replicant bazate pe secvente din proteina S (''spike'') a SARS-CoV-2 - care permite virusului sa patrunda in celulele umane - alaturi de o emulsie de nanoparticule care imbunatateste capacitatea imunogena si stabilitatea vaccinului.Cercetatorii au observat ca o singura doza injectata a produs cantitati mari de anticorpi impotriva SARS-CoV-2 la soareci, iar adaugarea unei doze rapel a amplificat efectele vaccinului la rozatoarele mai in varsta si a generat raspunsuri imune puternice din partea celulelor T in splina si plamani.Atat abordarile pe baza de doza unica, cat si cele pe baza de rapel s-au dovedit sigure si au produs raspunsuri similare la exemplare de macac cu coada de porc, care au durat cel putin 70 de zile, potrivit studiului.In plus, conform cercetarii, anticorpii din organismul macacilor au neutralizat cantitatile de virus SARS-CoV-2 similare concentratiilor observate in serul persoanelor care se recupereaza dupa infectie.Cercetatorii intentioneaza sa inceapa dezvoltarea clinica a vaccinului sub denumirea de HDT-301.