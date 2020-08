Subprefectul a acrosat o bara metalica in timp ce conducea autoturismul pe strada Simion Oros."Da am fost implicat intr-un mic eveniment auto. Sunt bine si totul este bine", a rezumat subprefectul Alexandru Vegh, scrie ziaruldesalaj.ro Potrivit IPJ Salaj, la testarea cu alcooltestul s-a evidentiat o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat.