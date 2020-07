Subventii de 219 milioane de lei, in plus, pentru transportul in comun

Proiectul a fost adoptat cu 31 de voturi pentru, 15 impotriva si doua abtineri.Printre capitolele la care se inregistreaza cresteri la cheltuieli se numara: Invatamant, unde sunt stipulati circa 7 milioane de lei in plus fata de cei aproape 134 de milioane de lei prevazuti pana in prezent; Cultura, recreere si religie - cresterea e de circa 8 milioane de lei, ajungandu-se la aproximativ 570 de milioane de lei; Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement - majorarea este de aproape 5,5 milioane de lei, cheltuielile ridicandu-se astfel la circa 115 milioane de lei.La Locuinte, servicii si dezvoltare publica este mentionata o majorare cu aproximativ 6,5 milioane de lei a sumei prevazute pana in prezent de circa 371 de milioane de lei; la Energie termica este trecuta o crestere de 26 de milioane de lei, ajungandu-se la 1.065.221.000 de lei.Prin proiectul adoptat se aloca aproape 12,5 milioane de lei pentru 45 de lacase de cult. Sunt prevazute lucrari ce variaza de la un lacas de cult la altul, de la renovare, reabilitare, reamenajare, reparatii, restaurarea picturii pana la constructia a diverse obiective, printre care un centru de recuperare a copiilor cu sindrom Down si un camin de batrani.Printre capitolele la care se produc scaderi se numara: Alimentare cu apa, de unde se taie aproape 6,5 milioane de lei din suma de aproape 52 de milioane de lei; Combustibili si energie - diminuare cu circa 43 de milioane de lei, ajungandu-se la aproape 996 de milioane de lei.Printre entitatile la care sunt stipulate majorari figureaza: Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive - PROEDUS - circa 7 milioane de lei, ajungandu-se la aproximativ 39,5 milioane de lei; Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement - circa 5 milioane de lei se adauga celor aproape 99 de milioane de lei prevazuti pana in prezent; Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic - 10 milioane de lei, ajungandu-se la aproape 146 de milioane de lei.In ceea ce priveste ASSMB, diminuarea este de 6 milioane de lei, ajungandu-se la aproape 430 de milioane de lei.