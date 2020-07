Suceava: 34 de perchezitii la trei grupari specializate in contrabanda cu tigari aduse din Ucraina

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Suceava si politisti de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, fac, joi, 34 de perchezitii in judetul Suceava, intr-o cauza vizand destructurarea a 3 grupari infractionale organizate specializate in contrabanda in forma agravanta."In cauza s-a stabilit faptul ca, in perioada septembrie 2019 - iulie 2020, pe raza judetului Suceava au actionat 3 grupari infractionale ce aveau ca scop comiterea infractiunii de contrabanda in forma agravanta cu tigarete de provenienta extracomunitara, prin introducerea acestor bunuri peste linia de frontiera adiacenta localitatii Costileva, com. Ulma, jud. Suceava.Astfel, la cele trei grupari formate pe structuri familiale au aderat mai multi cetateni ucraineni coordonati de un singur individ care avea rolul de a procura tigaretele si de a coordona si desfasura activitatea de introducere a acestora peste linia de frontiera", arata DIICOT.Dupa ce tigarile erau aduse in Romania, o parte dintre membrii celor 3 grupari le preluau din zona de frontiera si le transportau la depozitele aflate in localitatea Costileva, in timp ce alti membri supravegheau zona in vederea identificarii eventualelor patrule ale politiei de frontiera.In urma perchezitiilor, au fost ridicate importante cantitati de tigari, moneda falsa, droguri si arme detinute ilegal.Politia de Frontiera precizeaza ca, in urma activitatilor de monitorizare judiciara si a unor capturi intermediare, a fost confiscata cantitatea de aproximativ 40.000 de pachete cu tigari, diferite marci.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava vor fi duse, in vederea audierii, un numar de 22 de persoane.Actiunea a fost efectuata cu sprijinul lucratorilor de politie din cadrul BCCO Iasi si al jandarmilor din cadrul IJJ Suceava si Botosani.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale si al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor Suceava.