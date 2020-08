Suceava este in scenariul verde. Invatamantul in schimburi la toate scolile, obligatoriu

El a spus ca a vizitat mai mult de jumatate dintre unitatile scolare din municipiu pentru a discuta cu conducerea fiecareia, iar pana la sfarsitul saptamanii va merge la toate, pentru a pregati deschiderea anului scolar.Potrivit lui Lungu, a discutat cu reprezentantii celor mai mari unitati scolare din municipiu, respectiv Scoala Gimnaziala nr. 9, cu un efectiv de 1.419 elevi si Scoala nr. 11 "Miron Costin" cu 1.400 de elevi, dar si cu cei al altor scoli gimnaziale.Lungu a precizat ca o singura scoala nu are probleme, respectiv Scoala nr. 6 din cartierul Burdujeni-sat, care are spatii suficiente si numar de copii nu foarte mare, iar varianta de a veni toti copiii la scoala poate fi indeplinita fara niciun fel de problema.Pentru clasele V-VII, directorii de scoli opteaza pentru invatamant hibrid, cu prezenta in clase a jumatate din efectiv, iar cealalta jumatate online, cu rotire dupa o saptamana.Primarul a spus ca, potrivit normelor propuse, in cazul in care in localitatea respectiva numarul de infectii cu noul coronavirus este mai mic de unu la mie, cum este si cazul Sucevei, cu 0,4 la mie, se pune in aplicare scenariul verde cu toti elevii la scoala si cu masuri de protectie, dar se poate aplica si partial scenariul al doilea, privind invatamantul hibrid.Edilul a adaugat ca scolile "au sacrificat" toate laboratoarele, toate salile de consiliu, de intruniri, pentru sedinte, dar, cu toate acestea, nu se va putea pune in aplicare varianta cu prezenta fizica in clasa a tuturor elevilor, pentru ca este necesar sa existe o distanta minima de un metru intre elevi sau sa existe panouri din plexiglas, unde este cazul, si ca se va realiza scenariul hibrid pentru clasele V-VII.Lungu a spus ca si la licee spatiile sunt insuficiente, dar la cele care nu au invatamant gimnazial situatia este mai buna.De asemenea, situatia este delicata si la gradinite, unde trebuie asigurat un spatiu de un metru intre copii, intre paturi si in zonele unde se serveste masa, iar spatiile sunt insuficiente, o solutie fiind inchirierea unor sali de clasa tip container, ce vor fi montate in curtea gradinitei, acolo unde exista astfel de spatii.Totodata, primarul a precizat ca va fi obligatoriu invatamantul in schimburi la toate scolile, iar unele clase vor fi impartite in doua, existand problema dublarii normelor si plata cadrelor didactice, ceea ce nu mai depinde de Primarie.Potrivit primarului, doar elevii din invatamantul prescolar nu vor purta masti.