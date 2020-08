Suceava: O femeie a fost arestata preventiv pentru trafic de influenta. Metoda prin care actiona inculpata

Inculpata si-a facut initial mai multe conturi false de facebook care confereau apartenenta unor persoane reale. Apoi a abordat o persoana care avea permisul de conducere retinut si a pretins ca este politist la Serviciul Rutier Suceava solicitandu-i suma de 800 euro, in schimbul exercitarii influentei fata de un alt politist, pentru a-i fi returnat permisul. Si in cazul celui de-al doilea politist, inculpata realizase un cont fals de facebook de pe care a abordat persoana respectiva, pentru a intari ca ii va fi returnat permisul daca da suma pretinsa.Banii au fost remisi in doua transe, in datele de 6 aprilie, respectiv 7 aprilie 2020.La cateva zile distanta, inculpata a solicitat persoanei respective, prin acelasi cont fals de facebook prin care se dadea politist, sa ii imprumute suma de 3.000 lei.Dupa ce a primit banii nu i-a mai returnat.Intr-un alt caz, inculpata s-a dat politist si a abordat o femeie careia i-a spus ca vrea sa o ajute financiar pentru a ameliora starea de sanatate a bebelusului in varsta de doua luni, grav bolnav, si ii va facilita efectuarea unor interventii medicale in cadrul unei clinici private specializate din orasul Viena, Austria."Inculpata a intarit aceasta aparenta prin prezentarea unei false adeverinte de 'atestare juridica politist', apoi prin abordarea persoanei vatamate de pe un alt cont din aplicatia Facebook cu alt nume, pretinzand a fi mama lui 'A' si ca va face tot posibilul sa o ajute, precum si prin simularea si prezentarea unor conversatii pe aplicatia Whatsapp cu un pretins medic ori a unui pretins politist, persoane fictive, care ar fi avut menirea sa faciliteze efectuarea interventiilor medicale asupra bebelusului persoanei vatamate.In aceste imprejurari, inculpata a solicitat, fara a avea intentia de a-i restitui, respectiv a primit, de la persoana vatamata astfel indusa in eroare, suma de 2.000 lei, remisa efectiv prin transfer bancar in data de 16.03.2020, iar dupa ce i-a castigat increderea numitei C, in urma mai multor conversatii, persoana vatamata C fiind in asteptarea concretizarii demersurilor medicale promise anterior, inculpata i-a mai solicitat, fara a avea intentia de a-i restitui si a primit efectiv, direct de la C, in numerar, sumele de 1.000 euro si 3.000 lei, in intervalul 17.03.2020 - 07.04.2020, prima suma sub pretextul fals de contravaloare pentru interventia medicala necesara copilului, iar a doua suma cu titlu de imprumut, sub pretextul fals si mincinos al achitarii avansului la un apartament, pretins contractat in mun. Bistrita, unde inculpata si C ar fi urmat sa locuiasca alaturi de copil, cauzandu-i astfel, prin manoperele dolozive expuse, o paguba persoanei vatamate C, in cuantum de 5.000 lei si 1.000 de euro, din care i-au fost restituite ulterior, doar dupa izbucnirea unui scandal , sumele de 2.000 lei prin transfer bancar si 500 lei si 50 euro in numerar prin intermediul unui complice", se arata in comunicatul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.Inculpata are antecedente penale, fiind condamnata anterior pentru savarsirea unor infractiuni de trafic de influenta, comise prin acelasi mod de operare si a fost arestata preventiv.Ancheta a fost realizata de Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava.