Suceava: O persoana a decedat si alta este ranita dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac

El a precizat ca masina implicata in accident , in care se aflau doua persoane, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un copac de pe marginea drumului.Unul dintre cei doi ocupanti ai masinii, o femeie in varsta de 66 de ani, a ramas incarcerat, fiind in stare de inconstienta, iar medicii au declarat decesul, avand leziuni incompatibile cu viata.A doua victima, un barbat in varsta de 68 de ani, constient si cooperant, a fost preluata de o ambulanta si transportata la Centrul de Primire Urgente al Spitalului din Falticeni.La fata locului a intervenit modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri Falticeni, cu o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD, sprijinit de un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean.Politia cerceteaza cauzele si imprejurarile in care s-a produs accidentul.