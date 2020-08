Suceava: SJU se pregateste sa faca testare COVID-19 si pentru persoane neinternate

Anuntul a fost facut vineri de presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur . El a precizat ca in sedinta de vineri, odata cu aprobarea modificarii organigramei SJU, consilierii judeteni au aprobat posturile pentru noul Compartiment de biologie moleculara ce va functiona in cadrului Laboratorului BK si biologie moleculara, infiintat printr-o hotarare de reorganizare a Laboratorului BK.Structura aprobata prin noua organigrama a SJU include 13 posturi, dintre care trei de medici, unul de chimist, unul de biolog, sapte de asistenti si un post de ingrijitoare."Dupa ce Consiliul Judetean Suceava a aprobat alocarea de fonduri pentru achizitionarea la Spitalul Judetean Suceava a inca unui aparat de testare Real Time PCR cu accelerator, aici vom avea in curand trei aparate de tip RT-PCR, precum si unul de testare rapida folosit pentru cazurile urgente si pentru testarea personalului medical din spital", a spus Flutur, subliniind ca aceste echipamente vor asigura cresterea capacitatii de testare."Ne propunem ca, in colaborare cu Directia de Sanatate Publica Suceava, sa putem asigura testare pentru SARS-Cov-2 si pentru persoane care nu sunt pacienti in Spitalul Judetean Suceava", a precizat Flutur.