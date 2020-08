Suma platita in luna iunie celor 3,5 milioane de copii care primesc alocatie. Fiecare copil a primit 173 de lei

In iunie 2020, au beneficiat de acest ajutor social 3.534.144 de copii. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 336.983 si in judetele Iasi - 182.197, Suceava - 131.313 si Bacau - 126.639.La finele lunii iunie, erau suspendati de la plata 165.466 beneficiari, cei mai multi din Bucuresti - 13.116, Iasi - 9.302, Suceava - 8.055 si Timis - 7.830.Alocatia are caracter universal si este acordata copiilor in varsta de pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, pana la terminarea acestora.Incepand cu 1 august valoarea alocatiilor pentru copii se majoreaza cu 20%. Anul viitor acestea vor creste in doua etape, cu cate 20%, la fel si in 2022.