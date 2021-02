Supercom, firma cu care primaria din Sectorul 2 are probleme, va curata strazile din Cluj. Mai multi cetateni se plang de serviciile din Capitala

Problemele din Sectorul 2 al Capitalei

"Am verificat dotarile si echipamentele necesare derularii activitatii de salubritate stradala, conform caietului de sarcini care a stat la baza licitatiei de salubritate stradala.Atat eu, cat si clujenii, asteptam lucrari de calitate, interventii cu echipamente moderne, electrice, nepoluante, curatenie la standarde europene, atat pe carosabil, cat si pe trotuare.Asteptam o "competitie a curateniei" intre cele doua firme de salubritate stradala care opereaza in Cluj-Napoca (Supercom si Bratner), in respect deplin fata de cetatean si fata de banul public", a transmis primarul Emil Boc pe Facebook Primarul de la Sectorul 2, Radu Mihaiu , a declarat recent ca Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice ajunge la Supercom pentru a verifica fundamentarea tarifului propus.Mai multi cetateni se plang de serviciile Supercom din Sectorul 2, considerandu-l cel mai murdar din oras.Exclusivitatea Supercom in Sectorul 2 ramane valabila, a stabilit recent Curtea de Apel Bucuresti.