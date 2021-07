Rosii "romanesti" in cutii turcesti si lubenita "de Romania" in lazi din Grecia. Flagrantul organizat de un fermier, intr-un supermarket VIDEO

Mihai Chesnoiu, fermierul din Olt a mers sa verifice situatia dupa o sesizare a unui coleg din Iasi, care a descoperit in magazinele unui mare lant de magazine (pe care nu l-a nominalizat) rosii turcesti vandute sub eticheta de "rosii Romania".Chesnoiu avea sa constate ca situatie se confirma, gasind rosii romanesti in cutii turcesti si lubenita romaneasca in ambalaje din Grecia."Isi bat joc de traditie, isi bat joc de consumatori, isi bat joc de producatori. Rosii verzi. Va dati seama cum erau cand au fost recoltate?!", intreaba fermierul, in timp ce alatura rosia de un ardei gras pentru a se constata cat de necoapta este rosia.Fermierul a declarat ca nu a sesizat aurotitatile, sperand ca acestea sa se autosesizeze dupa semnalul de alarma pe care l-a tras.