Suporterii de fotbal ii cer guvernului ca meciurile sa se desfasoare cu public

Mesajul fanilor este urmatorul:"Scrisoare deschisa catre Guvernul Romaniei,In atentia Guvernului Romaniei,Suporterii de fotbal din Romania va adreseaza rugamintea de a reflecta asupra posibilitatii ca partidele de fotbal din Romania sa se desfasoare cu public, bineinteles, intr-un mod de organizare adaptat la pandemia de COVID-19.Fotbalul se joaca pentru suporteri, jucatorii intra pe teren pentru fani si nimeni nu-si doreste sa evolueze pe stadioane goale. Acum, odata cu acest nou set de masuri, deschiderea spatiilor culturale si a restaurantelor, credem ca si intoarcerea pe stadioane ar trebui luata in considerare si, cu sprijinul tuturor factorilor implicati, incluzand aici suporterii, ar putea deveni posibila.Pentru suporteri, peluza este o familie si intotdeauna vom fi apropiati, insa avand in vedere contextul pandemic, pentru siguranta tuturor participantilor si a celor apropiati, vom face tot posibilul sa respectam normele de distantare fizica.In acest sens, va aducem in atentie cateva aspecte de luat in calcul, care ar putea ajuta, deopotriva, la conturarea unui mediu sigur pentru spectatori, cat si la continuarea sustinerii sportului romanesc, indeosebi avand in vedere investitiile importante in construirea unor stadioane, care raman goale, spre parerea de rau a suporterilor.Asadar, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele idei:- Meciurile de fotbal se desfasoara in aer liber, pe stadion, iar distantarea se poate respecta usor prin permiterea, la inceput, a unui numar limitat de persoane;- Accesul la meciuri s-ar putea face in siguranta, respectand cateva conditii generale acestor vremuri: purtarea mastii de protectie, masurarea temperaturii individuale la intrarea in arena; atat intrarea, cat si iesirea sa se produca treptat, nu in aglomeratie; UEFA a decis ca disputarea Supercupei Europei, care va avea loc in Budapesta, sa se joace cu spectatori, dand un exemplu ca lucrurile revin, treptat, catre normalul pe care il stiam cu totii.- In tari precum Franta, Polonia, Rusia, Suedia, Grecia, Ungaria, Bulgaria se permite deja disputarea meciurilor cu asistenta in tribune, in vreme ce Spania si Germania se pregatesc de aceasta revenire.Suntem pe deplin constienti de perioada delicata in care inca ne aflam, insa credem, in aceeasi masura, ca viata ar trebui sa isi reia cursul, in conditiile adaptate pandemiei si ca sportul are nevoie de sustinerea financiara si morala a iubitorilor acestuia.Cu respect,Asociatia Stelistilor 1947, Sud Steaua , Suporter Club UTA, Ultras Arad, Peluza Nord Rapid , Camarazii, Peluza Sud Craiova, Peluza Sud Timisoara, Asociatia Nodul Petrolist, Peluza Latina, Grupul Ploiesti Romania, Asociatia Suporterilor Corvinisti, Peluza Nord Hunedoara, Guardia Ultra Resita, Ultras Galati, Peluza Marina Farul Constanta, Nord Sibiu, Asociatia D'acii Sibiu, Peluza Visinie Cluj Napoca, A.I.S.C.P., Commando Mediensis, Peluza Nord Iasi, Peluza Nord Pitesti, Liga Suporterilor Stegari, SR Brasov, Asociatia Voluntarilor Olimpisti din Satu Mare, Commando Bulldogs Baia Mare".