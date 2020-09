Surse: Magistrala de metrou M5 Drumul Taberei va fi inaugurata peste cateva zile

Surse oficiale au confirmat pentru corespondentul Vitalie Cojocari ca mult asteptata linie de metrou va fi data in folosinta pana in 15 septembrie, potrivit Stirile ProTv "Marele eveniment se va produce fie duminica, fie luni sau marti, saptamana viitoare. Deci, cel tarziu pe 15 septembrie veti putea calatori cu metroul, iar Drumul Taberei nu va mai fi un cartier "rupt" de Bucuresti. Totul depinde de semnarea procesului de receptie a lucrarii.Raman de facut anumite lucrari la suprafata, dar am primit asigurari ca acestea nu vor afecta circulatia si siguranta calatorilor. Metroul are 10 statii si este cea mai importanta lucrare de infrastructura din Bucuresti din ultimii 30 de ani", a precizat jurnalistul pe Facebook In luna iunie, ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala M5 nu va fi gata la data de 30 iunie, sustinand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii.La randul sau, premierul Ludovic Orban nu a mai avansat niciun un termen cand va fi putea fi dat metroul in folosinta, spunand ca atunci cand "va fi din punct de vedere tehnic posibil de pus in circulatie , va fi pus in circulatie".