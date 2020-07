SURSE: Sedinta extraordinara programata la Guvern pentru prelungirea starii de alerta

CE PRESUPUNE STAREA DE ALERTA

Ministrul sanatatii, Nelu Tataru , a declarat luni seara, 13 iulie, la B1 TV, ca prelungirea starii de alerta este iminenta dupa 15 iulie, tinand cont de faptul ca in ultima perioada numarul de imbolnaviri cu coronavirus a crescut semnificativ."In acest moment nu avem evolutie pentru o stare de urgenta. Noi suntem pregatiti pentru 14 zile sa avem o evolutie, poate un 700, cu alternanta, dar prelungirea unei stari de alerta e aproape iminenta. Suntem intr-o stare in care eram pregatiti de la 1 iulie pentru noi masuri de relaxare, dar nu mai e cazul. Masurile de relaxare depind de evolutie. Sunt niste reguli foarte simple", a declarat Nelu Tataru, la B1 TV.Ministrul sanatatii a mentionat ca este posibila instalarea carantinei la nivel local, dar ca izolarea cazurilor noi sau a focarelor este mai importanta."La nivel local e posibila carantinarea unor anumite localitati, a unor anumite regiuni, dar in general e mecanismul izolarii de care avem nevoie. Acel pacient sau acea familie in izolare isi consuma boala cele doua saptamani, nemergand in mediul sau, nu face acea transmitere si se inchid focarele. Este o regula foarte simpla. In momentul in care nu acceptam, mergem si facem acele distractii la mare, fara a pastra vreo regula de distantare, fara portul vreunei masti", a explicat Nelu Tataru, la postul B1 TV.Potrivit OUG nr. 21/2004, actualizata, starea de alerta la nivel national se declara de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta "si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si inlaturare a consecintelor situatiei de urgenta".In ceea ce priveste masurile care pot fi luate in cadrul starii de alerta, declarata in mod legal, OUG nr. 21/2004 dispune ca acestea sunt "orice masuri care sunt necesare pentru inlaturarea starii de forta majora" si "trebuie sa fie proportionale cu situatiile care le-au determinat si se aplica cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de lege."In forma sa initiala, OUG nr. 21/2004 prevedea ca, pe durata starii de alerta, se pot dispune masuri care privesc limitarea sau restrangerea unor drepturi si libertati cetatenesti, in conformitate cu prevederile articolului 53 din Constitutie, insa aceasta reglementare a fost eliminata ulterior, ceea ce inseamna ca autoritatile, inclusiv cele locale, nu pot dispune masuri care sa vizeze eventuale restrangeri ale drepturilor si libertatilor cetatenilor.Astfel, odata instituita starea de alerta, orice limitari sau restrangeri de drepturi ar putea fi impuse doar prin adoptarea unui act normativ de tipul unei legi organice.