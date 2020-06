Sute de angajati ai Ministerului de Interne s-au imbolnavit de coronavirus. Doi dintre ei au murit

Primul politist mort din cauza coronavirus

Pompier din Constanta, rapus de Covid-19

Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna a spus ca ar fi vorba despre 513 politisti, pompieri , politisti de frontiera jandarmi si alti angajati ai MAI."Este posibil sa se fi contaminat in timpul interventiilor", a spus Dumitru Coarna pentru Ziare.com. Presedintele SNPPC, mai spune ca la nivelul fiecarei structure iau masuri pentru evitarea imbolnavirilor, insa tot se produc contaminari.Conform unui raport al Ministerul de Interne, pana acum s-au inregistrat 513 cazuri de coronavirus in randul angajatilor MAI. Astfel, de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta s-au imbolnavit 162 de oameni. De asemenea, au fost confirmati pozitiv 143 de politisti, 108 jaandarmi si 20 de politisti de frontiera. Totodata s-au mai inregistrat 80 de cazuri din alte structure aflate in subordinea MAI.Din totalul angajatilor confirmati cu virusul COVID-19, doi au decedat, respectiv un angajat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si unul al Inspectoratului General al Politiei Romane.Sambata, 13 iulie, un politist din cadrul IPJ Olt, care era infectat cu noul coronavirus, a murit. Este primul politist decedat din cauza Covid-19.Potrivit informatiilor Sindicatului Europol, este vorba despre seful Postului de Politie Ipotesti, Sectia 4 Politie Rurala Coteana. Barbatul avea 49 ani si a ajuns la Spitalul Slatina in 28 mai. La 30 mai a fost transferat la Spitalul Caracal. Starea lui a devenit tot mai grava si a fost trimis la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" la Terapie Intensiva. Cu toate eforturile medicilor, acesta a decedat.Un pompier angajat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a murit in luna aprilie din cauza Covid-19. Barbatul, a decedat intr-un spital din Capitala. Avea 48 de ani si de 13 ani lucra la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.