Tigari de aproape patru milioane de lei, confiscate in portul Constanta. Transportul venea din Rusia

Potrivit sursei citate, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu lucratori din cadrul Serviciului Combaterea Criminalitatii Organizate Porturi Maritime al Inspectoratului General al Politiei Romane si cei ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au confiscat peste 240.000 pachete cu tigari nedeclarate aflate intr-un container.Firma de comisionar vamal a recurs la aceasta metoda pentru a nu plati garantia pentru tranzit vamal in cuantum de peste 13.000.000 lei."In data de 16 aprilie, in urma unor activitati informative desfasurate de catre politistii de frontiera in cooperare cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud si Serviciului Combaterea Criminalitatii Organizate Porturi Maritime din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au efectuat un control fizic comun asupra unui container, sosit din Rusia pentru o firma din Republica Moldova.Conform datelor declarate si cuprinse in documentele prezentate autoritatii vamale, containerul continea 4.920 pachete cu tigari, pentru care a fost calculata o garantie pentru tranzit vamal in cuantum de 266.371 lei. In urma verificarilor s-a stabilit ca documentele prezentate nu corespund cu realitatea, in fapt fiind descoperita cantitatea totala de 246.000 pachete de tigari pentru care garantia vamala s-ar fi ridicat la peste 13.000.000 lei.Intreaga cantitate nedeclarata (241.080 pachete cu tigari), in valoare de 3.857.280 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii si introducerii acesteia in camera de corpuri delicte a Garzii de Coasta", se arata in comunicatul Garzii de Coasta.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta investit in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunii de folosirea de acte nereale, la finalizare urmand a fi luate masurile legale ce se impun.