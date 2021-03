Peste 350.000 de persoane din etapa a III-a sau inscris pe lista de asteptare pentru vaccinare

"Astazi, 15 martie a.c., a debutat Etapa a III-a de vaccinare din Strategia nationala privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit datelor statistice furnizate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS ), de la lansarea etapei pentru populatia generala, pana la ora 18.00, 47.000 persoane s-au programat la vaccinare, iar 353.332 persoane s-au inscris pe listele de asteptare pentru a fi notificate atunci cand vor fi locuri disponibile.In cursul zilei de astazi, ritmul de inscriere pe listele de asteptare a crescut de la 322 rezervari / minut in intervalul 09.00-10.00, la 1.243 rezervari / minut intre orele 11.00-13.00, ajungand la un maximum de 3.657 rezervari / minut intre orele 13:00-15:00. Platforma nu a inregistrat intreruperi in functionare pe parcursul zilei", a transmis, luni seara, CNCAV. Sursa citata a reiterat ca programarea se poate realiza atat online in platforma , cat si telefonic in Call Center, la numarul 021.414.44.25.Fiecare persoana se poate inscrie pe o singura lista de asteptare, iar dupa ce este notificata ca este un loc disponibil trebuie sa acceseze platforma si sa se programeze in termen de 24 de ore. Daca nu se programeaza in intervalul respectiv, se mai primesc inca doua notificari ulterioare . In lipsa unei confirmari in acest interval de timp, persoana ramane pe lista de asteptare, insa pierde pozitia ocupata initial.Platforma de programare a fost actualizata in cursul noptii, iar luni dimineata listele de asteptare au fost activate progresiv, potrivit unei programari pe judete.