Sute de oameni au stat la coada la o casa de ajutor reciproc din Braila

Desi ghisele se deschid la ora 07.30, cetatenii au venit chiar si cu cateva ore mai devreme. Potrivit TVR, primele persoane au inceput sa ajunga la CAR Braila la ora 5.00.Oamenii s-au inghesuit in fata sediului ca sa achite ori sa ia imprumuturi.Apoi, s-a format o coada uriasa, de cateva sute de metri.Pro Tv relateaza ca in jur de trei mii de persoane au stat la coada si au asteptat ore intregi ca sa ajunga in fata unui ghiseu.Pentru a asigura ordinea, dar si respectarea distantei sociale, la fata locului a fost chemata si politia.Unii oameni nu au pastrat distanta de un metru si jumatate intre ei, asa ca a fost nevoie de interventia fortelor de ordine.