Un sofer care fugea de politie a accidentat o femeie pe o trecere de pietoni. Barbatul a fost prins si arestat preventiv

Incidentul a avut loc in noaptea de joi, 22 octombrie, in jurul orelor 00:15. Barbatul aflat la volanul unei masini marca Mercedes nu a oprit la semnalele efectuate de catre politistii Sectiei 1, care efectuau controale in traficul din Capitala. Politistii au pornit in urmarirea acestuia, iar barbatul a accidentat o femeie care mergea pe trotineta electrica pe trecerea pentru pietoni si a parasit locul accidentului, abandonand intr-un final masina.Femeia a fost ranita si a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.La scurt timp, barbatul a fost identificat de politistii Brigazii Rutiere, care l-au retinut si au prezentat magistratilor propunearea de arestare preventiva.