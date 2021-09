Un tânăr de 34 de ani care nu credea în vaccin și a cerut să fie externat pe proprie răspundere a murit VIDEO

Potrivit sursei citate, doctorii au încercat să-l convingă pe tânăr să mai rămână sub supraveghere în spital, însă tânărul de 34 de ani a refuzat. Mai mult, medicii i-au cerut ca măcar să nu plece din Timișoara pentru că, în cazul în care starea de sănătate i se agravează din nou, să poată ajunge la ei cât mai repede, dar bărbatul a plecat într-o localitate aflată la 60 de kilometri de oraș. Acolo i s-a făcut rău și la scurt timp a murit.„Ignorând în totalitate sfaturile medicale ale colegilor de pe AȚI și ale colegilor de pe secția de Boli Infecțioase, a părăsit, ieri după amiază – spre seară, incinta unității noastre, spunându-ne că va stă în Timișoara, pentru a fi aproape de spital. Cred că rudele dumnealui l-au dus la Igris, la 60 de kilometri distanță, iar pe drum, din cauza riscului la transport , probabil a făcut o embolie pulmonară, iar medicii de pe ambulanță care a ajuns la el nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.Domnul nu era într-o stare bună pentru a pleca din spital. Pe această cale atragem atenția și rugăm inclusiv coronascepticii să aibă încredere în cadrele medicale. Noi nu ne putem opune dorințelor pacienților, dar e important să aibă încredere în medici. De exemplu am avut ieri un pacient cu 51 % saturație de oxigen care a refuzat oxigenul în dublă sursă, punându-și în pericol starea de sănătate”, a declarat, pentru opiniatimisoarei.ro, medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.Ce declara tânărul cu o săptămână înainte de a muriÎn urmă cu o săptămâna, de pe patul de spital, tânărul povestea cum a fost la un pas de moarte din propria inconștiență. A spus cum n-a crezut în temutul virus, iar când a fost confirmat s-a tratat singur zile în șir cu vitamine. A decis să meargă la spital abia când n-a mai putut respiră și a fost internat direct în Terapie Intensivă, unde aproape 3 săptămâni a stat intubat. Avea un grad de afectare pulmonară de 80%.Tânărul spunea atunci că nu s-a vaccinat pentru că nu a crezut că ar putea face vreodată o formă severă de COVID-19.“Fiecare decide pentru viață lui, dar am văzut acum, pe propria piele, că e mai bine să te vaccinezi, decât să nu o faci și să ai o formă atât de gravă. E mai bine să te vaccinezi decât să îți pui viață în pericol”, mărturisea pacientul pe când era încă pe patul din Secția de Terapie Intensivă.