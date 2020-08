Tanar de 25 de ani, arestat dupa ce i-a ridicat rochia unei femei intr-un gang din Sectorul 1

La data de 19 august a.c., in jurul orei 12.30, politistii Sectiei 4 au fost sesizati de catre o tanara, de 22 de ani, cu privire la faptul ca in timp ce se afla intr-un gang din sectorul 1 ar fi fost agresata de catre un barbat necunoscut, care i-a ridicat rochia pe care o purta si a atins-o cu mana in zona posteriorului, dupa care a fugit.Din investigatiile efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca fapta reclamata ar fi fost savarsita de catre un tanar, in varsta de 25 de ani, acesta fiind depistat si condus pentru audieri la sediul sectiei de politie Cercetarile sunt continuate de Sectia 4 Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, fata de barbatul in cauza fiind dispusa masura arestului preventiv.Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.