Tanar din Galati, prins in timp ce incerca sa schimbe bancnote false

Potrivit sursei citate, un echipaj de jandarmerie care asigura masurile de ordine publica pe raza municipiului Tecuci a fost directionat la o casa de schimb din localitate, pentru ca personalul societatii a sesizat ca la ghiseu s-a prezentat un barbat care a incercat sa schimbe doua bancnote false de 100 USD.La fata locului, jandarmii au identificat un barbat in varsta de 25 ani din judetul Galati care a declarat ca bancnotele le-a primit de la un consatean, cu rugamintea de a i le schimba in momentul in care ajunge in Tecuci.Casiera a declarat jandarmilor ca barbatul a solicitat schimbarea celor doua bancnote, insa in momentul in care le-a verificat in aparatul special au aparut semne de contrafacere a acestora. La verificarea monedei straine, jandarmii au observat ca cele doua bancnote au aceeasi serie de inregistrare.Barbatul a fost condus la sediul politiei, unde jandarmii au intocmit actele de sesizare pentru savarsirea infractiunii de falsificare de valori straine. Cercetarile sunt continuate de politie