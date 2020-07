Tanar din Iasi, insotitor de bord, gasit spanzurat intr-o padure

Robert Stefan Cepareanu a plecat in urma cu doua zile de acasa, iar joi trebuia sa se prezinte la munca, lucru care nu s-a intamplat. El muncea ca insotitor de bord la o companie aeriana, relateaza News.roBarbatul a fost gasit spanzurat, vineri, in padurea din apropierea partiei de schi din zona Copou. El nu a lasat niciun bilet de adio prin care sa-si explice gestul, in timp ce telefonul sau era descarcat.O fosta colega de serviciu, Stefania Sidor, il descrie pe tanar ca fiind cu bun simt, respectuos si muncitor."Era un tanar cu foarte mult bun-simt, cum rar mi-era dat sa vad acolo, foarte respectuos, responsabil si muncitor. Va ramane mereu in amintirea mea ca fiind copilul cu zambetul pe buze, chiar si atunci cand imi spunea povestea sa de viata, una cel putin amara... Dumnezeu sa te ierte, copil bland si bun!", a scris pe Facebook , Stefania Sidor.