Tanar din judetul Vrancea, ranit de politisti cu armamentul din dotare dupa ce a devenit agresiv

Potrivit Politiei Judetene Vrancea, duminica seara politistii au fost solicitati prin 112 sa intervina in comuna Homocea, unde era in desfasurare un conflict intre doi barbati. Un echipaj de Politie s-a deplasat in zona indicata pentru aplanarea conflictului, iar unul dintre politisti a fost lovit de o persoana recalcitranta.Echipajul de politie sosit primul a solicitat sprijinul altor echipaje din zona si, intrucat unul dintre barbatii implicati in conflict se manifesta in continuare violent, incercand sa loveasca oamenii legii cu un obiect dur, un politist a folosit armamentul din dotare.Un barbat de 20 de ani, din comuna Homocea, a fost ranit si i-au fost acordate ingrijiri medicale de catre ambulanta , ulterior fiind preluat si transportat la o unitate medicala.In cauza a fost intocmit dosar penal, iar cercetarile sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si conditiilor in care s-a produs evenimentul.