Tanara de 16 ani din Caracal, disparuta de aproape doua saptamani. Bunica fetei a asteptat mai bine de 10 zile pentru a cere ajutorul politistilor

Marti, 1 septembrie, in jurul orei 14.00, politistii au fost anuntati despre faptul ca, la data de 20 august, Ana Maria Casandra Asan ar fi plecat voluntar de acasa si nu a mai revenit.Disparitia fetei ar fi fost sesizata de bunica sa. Aceasta locuieste cu bunicii, iar mama sa a plecat in Spania zilele acestea.Ana-Maria ar mai fi disparut de la domiciliu si cu alte ocazii, transmite Adevarul "Politistii din Olt cauta o minora, in varsta de 16 ani, care a plecat voluntar de domiciliu, din municipiul Caracal si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112. La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 14.00, politistii din cadrul Politie municipiului Caracal au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 20 august a.c., ASAN ANA-MARIA CASANDRA, in varsta de 16 ani, ar fi plecat voluntar de acasa si nu a mai revenit. Semnalmentele tinerei: inaltime 1,60 m, aproximativ 50 de kg, constitutie atletica, ochi verzi, par lung vopsit negru. Persoanele care detin informatii ce pot conduce la gasirea fetei sunt rugate sa apeleze serviciul unic de urgenta 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie", este anuntul politistilor olteni.