Tanara de 16 ani din Caracal, disparuta in 20 august, a fost gasita. Ce au descoperit politistii

Ana-Maria Casandra Asan a fost gasita in Craiova, la 55 kilometri de Caracal. Fata a motivat ca se afla la "sotul" sau, un tanar de 19 ani. Se pare ca familia tinerei s-ar impotrivi relatiei dintre cei doi, potrivit Adevarul Ana-Maria a plecat de acasa in data de 20 august, insa abia 10 zile mai tarziu, bunica tinerei i-a anuntat disparitia.Sambata, 5 septembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Caracal au depistat minora, de 16 ani, plecata voluntar de la domiciliu.Acestia au fost sesizati de catre bunica in ziua de 1 septembrie, cu privire la faptul ca in ziua de 20 august, minora ar fi plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit."In urma activitatilor desfasurate, politistii din cadrul Politiei municipiului Caracal au depistat minora pe raza municipiului Craiova, judetul Dolj. Asan Ana-Maria Casandra a declarat ca nu a fost victima niciunei infractiuni si a fost redata familiei in siguranta", a anuntat purtatoarea de cuvant a IPJ Olt, Alexandra Dicu.Minora nu mai frecventeaza scoala si nu este prima data cand pleaca de la domicilu.Citeste si: Tanara de 16 ani din Caracal, disparuta de aproape doua saptamani. Bunica fetei a asteptat mai bine de 10 zile pentru a cere ajutorul politistilor