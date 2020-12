O tanara de 18 ani din Brasov a injunghiat-o mortal pe proprietara apartamentului in care a intrat sa fure. Procurorii spun ca femeia a fost ucisa in somn

Impreuna cu o alta femeie, suspecta a patruns intr-un imobil de unde a furat mai multe lucruri si a injunghiat-o pe proprietara, in timp ce dormea."Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus, la data de 2 decembrie 2020, punerea in miscare a actiunii penale fata de o femeie, in varsta de 18 ani, sub aspectul comiterii infractiunilor de omor si furt calificat. La aceeasi data, inculpata, aflata in stare de retinere, va fi prezentata, cu propunere de arestare preventiva, judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Brasov", a transmis miercuri, 2 decembrie, Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov.Procurorii au precizat ca, in seara zilei de 30.11.2020, tanara si o alta femeie s-au deplasat la domiciliul victimei din municipiul Brasov, au escaladat poarta imobilului si s-au ascuns vreme de mai multe ore intr-o anexa a apartamentului acesteia unde au asteptat pana s-au stins luminile din acest apartament precum si din apartamentul vecin."In jurul orei 03.00, cele doua au fortat un gard de lemn, au ajuns in dreptul geamurilor apartamentului victimei, au spart unul din geamuri si au patruns in interiorul apartamentului in sufragerie. Cele doua s-au descaltat pentru a nu face zgomot si au sustras mai multe bunuri din sufragerie, la lumina telefonului mobil. Apoi, inculpata propusa spre arestare s-a dus in dormitorul casei unde era victima si a injunghiat-o pe aceasta de mai multe ori cu un cutit, aceasta decedand", au transmis procurorii.Acestia au precizat ca cele doua coinculpate au mai luat ceva bunuri din sufragerie, moment in care au fost observate de un martor.Cercetarile continua in cauza pentru lamurirea tuturor imprejurarilor de fapt si in vederea stabilirii raspunderii judiciare.Citeste si: Sanctiuni in lant dupa prima zi de control la Spitalul Resita. Managerul a fost amendat cu 10.000 de lei