VIDEO Amenintarile tinerei din Constanta care a batut trei agenti de paza si patru politisti: "Mama mea e procuror"

Scandalul

In urma scandalului izbucnit in seara zilei de 11 septembrie, unde noua persoane au fost lovite de o fata de 22 de ani din Constanta, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta o acuza de savarsirea a patru infractiuni de ultraj, in referire la infractiunea de lovire sau alte violente, doua infractiuni de lovire sau alte violente si o infractiune de tulburarea ordinii si linistii publice, potrivit Adevarul In imaginile video de la momentul incatusarii tinerei, prezentate de Observatornews.ro , este prezentata tanara care tipa la oamenii legii spunandu-le ca "mama mea e procuror".Mai mult, tanara ii ameninta pe cei care au retinut-o ca o "sa moara".Printre cele noua persoane lovite de tanara sunt si patru politisti si trei agenti de paza. In cele din urma, fata a fost transportata la spital.Magistratii de drepturi si libertati au decis ca ea sa stea in arest preventiv pentru urmatoarele 30 de zile.Scandalul a izbucnit in seara de 11 septembrie, intr-un local din orasul Constanta, in jurul orei 21:00, iar la un moment dat a avut un conflict cu o alta femeie, pe care a tras-o de par si a lovit-o cu pumnii si picioarele.De asemenea, tanara de 22 de ani a aruncat un pahar inspre o alta femeie, aceasta fiind lovita in zona capului. In acel moment, prima femeie a apasat butonul de panica si in zona respectiva au aparut agentii de securitate ai unei firme private.Procurorii spun ca trei dintre acestia au fost agresati de femeia de 22 de ani. Astfel, unul a fost muscat de antebratul stang, altul lovit cu piciorul in cap, iar cel de-al treilea, cu piciorul in testicule.La fata locului au venit trei agenti de paza, acestia fiind muscati, loviti in testicule sau in alte zone de catre tanara care, conform unor surse apropiate anchetei, ar fi fost sub influenta bauturilor alcoolice si a unor substante interzise.Unul dintre cei trei politisti locali sositi sa aplaneze conflictul a fost lovit si zgariat in timp ce aceasta era imobilizata si incatusata.In sediul Politiei Locale, tanara a mai lovit un politist de la Politia "nationala" si doi de la cea locala.Tanara batausa a fost transportata la Sectia 4 Politie Constanta, unde a fost chemat si un echipaj de la ambulanta . In timp ce era imobilizata pe targa, fata l-a mai lovit o data pe politistul de la Politia nationala.