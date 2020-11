O tanara din Salaj a fost batuta in strada de iubitul ei. A fost lovita cu pumnii in cap pana a ajuns la spital

Conform unui comunicat de presa dat publicitatii vineri, de Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, agresiunea a avut loc miercuri, iar agresorul este concubinul victimei, un tanar de 25 de ani, cei doi avand o relatie de aproximativ doi ani de zile."In seara zilei de 25 noiembrie, pe fondul consumului de alcool si al geloziei, numitul CMR i-a aplicat multiple lovituri de pumni in zona capului victimei CLD, lovituri in urma carora aceasta si-a pierdut constiinta. Agresiunea s-a derulat intr-un spatiu public, respectiv pe o strada din municipiul Zalau. Dupa ce si-a pierdut cunostinta, victima a fost transportata de numitul CMR la locuinta unor prieteni, acesta continuand sa consume bauturi alcoolice in compania celorlalti amici", se arata in comunicatul mentionat.Potrivit sursei citate, in 26 noiembrie, vazand ca victima nu isi revine, agresorul a anuntat fapta comisa prin 112, tanara fiind transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, diagnosticul medicilor fiind rezervat in ceea ce priveste starea ei de sanatate.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore urmand a fi prezentat in cursul zilei de vineri in fata judecatorului de drepturi si libertati, cu propunere de arestare preventiva.Procurorii au pus in miscare actiunea penala sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor Citeste si: Maia Sandu insista asupra retragerii trupelor rusesti din Transnistria si anunta ca nu doreste sa aiba o intalnire cu liderul separatist Vadim Krasnoselski