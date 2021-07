A murit tanara spulberata de un BMW in statia de autobuz, in Baia Mare. Care este starea sotului ei VIDEO

Denisa a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare in coma. I s-a amputat piciorul si a intrat de doua ori in stop cardio-respirator. Noaptea trecuta, organismul ei a cedat, astfel ca soferul in varsta de 20 de ani este acum acuzat de ucidere din culpa, potrivit observatornews.ro Martorii sustin ca soferul a demarat la semafor , a pierdut controlul volanului in mai putin de 50 de metri, astfel ca masina s-a rasucit si a intrat in statia de autobuz, unde erau cele doua victime