Tanara romanca de 20 de ani, vanduta de propriul iubit unei retele de proxeneti. Sefa clanului, tot romanca, a platit 10.000 de euro in schimbul fetei

Batuta si sechestrata in capitala Italiei

O femeie de origine romana din localitatea italiana Viterbo s-a prezentat la postul de carabinieri Tuscania, ingrijorata din cauza ca nu mai putea sa ia legatura cu fiica sa. S-a intamplat in 2019, iar ancheta a dus in scurt timp la iubitul fetei, cel care a profitat de tanara si a exploatat-o, noteaza FanPage.it. Acesta a cunoscut-o pe fata in Italia, unde ea se mutase inca din copilarie impreuna cu intreaga familie. El a profitat din plin si de faptul ca fata avea unele probleme cognitive si a cucerit-o. In scurt timp, a convins-o sa mute cu el, desi mama tinerei avea serioase rezerve si s-a opus relatiei.CITESTE SI: Gestul nebunesc facut de un roman din Italia. Orbit de gelozie, si-a lovit cu masina rivalul in dragoste Barbatul a manipulat-o, a sedat-o si a obligat-o sa se prostiueze in mai multe orase din Anglia, Italia si Romania. Insa dupa un timp, el a decis sa o valorifice si altfel, iar ocazia s-a ivit curand. In 2020, el a vandut fata unei retele de proxeneti pentru 10.000 de euro. A cedat-o ca pe un obiect, fara niciun regret, si s-a intors in Romania, de unde a adus ulterior alte fete pe care le-a obligat sa se prostitueze.In timpul zilei, tanara era sechestrata intr-o vila din Roma, impreuna cu alte cateva fete, iar seara erau scoase in strada si obligate sa se prostitueze. Ele erau batute, drogate si abuzate, iar atunci cand nu le aduceau suficienti bani "proprietarilor" erau pedepsite si tinute fara hrana si apa.Reteaua de proxeneti opera la Roma si era condusa de o femeie de 44 de ani, de origine romana. Sefa retelei avea sub comanda mai multi tineri romani si albanezi, iar cele cateva fete originare din Romania si Republica Moldova erau practic proprietatea ei. De altfel, romanca era cea care conducea cu o mana de fier afacerile retelei, care avea ca surse de venit traficul de droguri si prostitutia.Reteaua a fost destructurata de politisti, iar membrii sai vor raspunde in fata legii. Intre timp, fetele au fost eliberate, iar unele dintre ele s-au intors deja in tarile de orgine.