Val de comentarii dezgustatoare la adresa tanarului cu tata mort de COVID si care i-a apostrofat pe protestatari: "Lasa vrajeala"

"Sa va fie rusine! Sa va fie rusine! Suntem in razboi! Pentru ce protestati? Tata a murit de COVID acum doua zile. A murit de COVID si voi protestati? Sa va fie rusine. Sa nu ajungeti acolo (in spitale n.red.)", a spus tanarul inainte de a fi tras in casa de familie.Protestatarii l-au huiduit si l-au injurat minute in sir, iar a doua zi a fost luat in colimator si pe retelele sociale. Zeci de persoane l-au insultat, unele pe un ton agresiv.VIDEO Un tanar al carui tata a murit de COVID, huiduit de protestatarii pe care i-a apostrofat: "Sa va fie rusine. Sunteti niste idioti" "Nu mai umbla cu minciuni", i-a scris cineva, in timp ce o alta persoana l-a numit "securist infect". "Du-te dracului cu tatal tau, nu e obligata lumea sa stea in case acum", l-a insultat altcineva, "dublat" de un alt internaut. "Mai prostule, asa stii tu ca a murit de Covid. De fapt a murit de altceva, iar tie ti-au spus ca a murit de altceva. Si tu dormi".Au existat si comentarii imposibil de redat, cu injuraturi si insulte.