Tanarul din Campina care si-a decapitat iubita a primit sentinta definitiva: 15 ani de inchisoare. Crima care a socat pana si echipajul de pe Ambulanta

Tribunalul Prahova il condamnase initial pe Laurentiu Marin, la 10 ani de inchisoare, insa instanta a decis sa mareasca pedeapsa cu 5 ani. Astfel ca tanarul va ramane in inchisoare pentru 15 ani, potrivit adevarul.ro. In plus, Marin va trebui sa plateasca si daune morale in valoare de 10.000 de lei copilului pe care l-a lasat fara mama. Decizia Curtii de Apel Ploiesti este definitiva.Crima a avut loc in 2019, la finalul lunii septembrie, in Plaiul Campinii, un cartier rau famat din comuna prahoveana Sotrile, localitate aflata la granita cu municipiul Campina.Barbatul si-a ucis iubita in varsta de 17 ani cu un topor. Cadavrul acesteia a fost descoperit sambata, 28 septembrie, la orele pranzului, in casa iubitului sau.Echipajul de la Serviciul de Ambulanta care a intervenit atunci pentru a acorda ajutor victimei a ramas socat cand au vazut cate rani avea fata. Fusese pur si simplu ciuruita si aproape decapitata.Aceasta nu a fost prima tentativa de omor a barbatului. In luna mai 2019 acesta si-a injughiat iubita, dar aceasta a reusit sa scape cu viata si s-a intors la iubitul ei.La prima tentativa de omor, care a avut loc in luna mai a anului trecut, barbatul a fost lasat in libertate de catre procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina. A fost emis atunci doar un ordin de protectie, pe care agresorul l-a ignorat.Vineri, 27 septembrie 2019, se pare ca a avut loc un nou episod violent, iar barbatul a reusit sa-si duca planul intial pana la capat. A ucis-o cu un topor. Criminalul a fugit de acasa imediat dupa comiterea crimei si a fost cautat de politie cu ajutorul cainilor de urma.Tanarul a fost prins la cateva ore de la omor, iar de atunci se afla incarcerat la Penitenciarul din Margineni, judetul Dambovita.