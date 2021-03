Tanarul politist care "a stat de 6" pentru talhari. Sub paza agentului proaspat iesit din scoala, infractorii au jefuit o femeie de 78 de ani de peste 300.000 de euro

Cum au actionat

Politistul retinut in cazul furtului celor aproximativ 300.000 de euro este Denis Ticala, noteaza aradon.ro Alaturi de el, au mai fost retinuti Denis Busta si Dragos Toadere, dar si o a patra persoana al carei nume nu a fost deocamdata facut public."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Arad au efectuat, la data de 4 martie a.c., 5 perchezitii domiciliare. Patru persoane au fost retinute. Politistii de investigatii criminale, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale si al politistilor criminalisti, au pus in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara, la imobilele a patru barbati, cu varste cuprinse intre 21 si 33 de ani, din municipiul Arad si comuna Siria", se arata intr-un comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Arad.Surse din cadrul anchetei informeaza ca doi dintre barbati, Busta si Toadere au intrat in locuinta din Pancota de unde au furat un seif de 300.000 de euro. In tot acest timp, Ticala a asigurat iesirea hotilor din casa. Jaful a avut loc in noiembrie 2020 si a facut inconjurul tarii la vremea respectiva "Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul ca doi dintre cei in cauza ar fi patruns, in noaptea de 21 spre 22 noiembrie 2020, intr-o locuinta din localitatea Pancota, de unde, in urma imobilizarii victimei, ar fi sustras, dintr-un seif, 300.000 de euro, iar ceilalti doi, unul fiind agent de politie in cadrul Politiei orasului Pancota, ar fi asigurat iesirea din imobil", se mai arata in comunicat.Batrana a povestit atunci cum a fost agresata de unul dintre talhari: "Cand m-am trezit, am simtit ca cineva ma ia dupa gat" In urma perchezitiilor, au fost ridicate bunuri cu valoare probatorie iar la domiciliul unuia dintre barbati au fost gasite 22.380 de tigarete, marcate necorespunzator, susceptibile a proveni din contrabanda , acestea fiind ridicate.Impotriva celor patru, a fost luata masura retinerii pentru 24 ore, fiind plasati in arestul I.P.J. Arad, urmand a fi prezentati magistratilor Judecatoriei Ineu, cu propunere de arestare preventiva.