Tara care ar putea sa renunte in totalitate la banii fizici. Autoritatile analizeaza tranzitia la moneda digitala

Ministrul pentru Piete Financiare, Per Bolund, a anuntat ca un proces de evaluare a fost lansat vineri si este asteptat sa se incheie in luna noiembrie 2022. Evaluarea va fi condusa de Anna Kinberg Batra, un fost presedinte al Comisiei de finante din Parlamentul Suediei.Suedia este una dintre primele tari din lume care analizeaza posibilitatea introducerii unei monede digitale. Banca Centrala a Suediei deruleaza deja un proiect pilot in parteneriat cu firma Accenture Plc ce vizeaza introducerea unei coroane electronice care sa aiba la baza aceeasi tehnologie blockchain cu cea utilizata de alte monede digitale, precum Bitcoin.Guvernatorul Bancii Centrale a Suediei (Riksbank), Stefan Ingves, a subliniat in luna octombrie ca orice decizie cu privire la emiterea unei coroane electronice trebuie sa fie adoptata la nivel politic.Din punctul de vedere al Guvernului, "este crucial ca piata platilor digitale sa functioneze sigur si sa fie disponibila pentru toata lumea", a spus vineri Per Bolund."In functie de modul in care o moneda digitala va fi conceputa si de tehnologiile ce vor fi utilizate, aceasta poate avea consecinte uriase pentru intregul sistem financiar", a adaugat oficialul suedez.Riksbank estima in luna octombrie ca gradul de utilizare a numerarului in Elvetia a scazut la cel mai redus nivel din istorie, pe masura ce pandemia a accelerat tranzitia dinspre bancnote si monede spre platile cu cardul. Mai putin de 10% din totalul platilor din Suedia sunt facute cu numerar, arata datele Bancii Centrale.Inca din 2018 Banca Reglementelor Internationale estima ca Suedia este societatea cu cel mai redus grad de utilizare a numerarului din lume, in functie de utilizarea acestuia ca procent din Produsul Intern Brut.