Targoviste: Sectiile de terapie intensiva pline. Trei pacienti, transferati la spitale din Galati si Medgidia

Departamentului pentru Situatii de Urgenta a informat ca, avand in vedere atingerea capacitatii maxime de internare pe sectiile de terapie intensiva a pacienttilor in stare grava infectati cu noul coronavirus, cei trei pacienti au fost transferati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati si la Spitalul Municipal Medgidia. DSU este citat de Digi24.ro.Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei (CNCCI) a luat decizia de transfer a pacientilor.De asemenea, transportul pacientilor, intubati si ventilati mecanic, s-a realizat cu un elicopter de tip Mi-8 aflat in dotarea Inspectoratului General de Aviatie al MAI, format din echipaj medical UPU- SMURD Bucuresti.