Targul de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare sarbatoare populara din Transilvania organizata in aer liber, anulat din cauza pandemiei

Autoritatile din Alba au transmis ca evenimentul nu va avea loc, din cauza restrictiilor impuse in pandemie."Consiliul Judetean Alba si Primaria comunei Avram Iancu fac cunoscut faptul ca Targul de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai iubita sarbatoare populara a motilor, nu va putea fi organizata in acest an, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus . Din pacate, aceasta straveche traditie se va intrerupe vremelnic, pentru ca sanatatea si siguranta oamenilor primeaza.Traditiile raman insa partea cea mai importanta a spiritualitatii noastre, iar anul viitor ne vom intalni din nou pe platoul de pe Muntele Gaina pentru a celebra cum se cuvine aceasta sarbatoare etno-culturala unica in Romania, ale carei ecouri au trecut deja dincolo de granitele tarii", au transmis miercuri reprezentantii CJ Alba.Targul de Fete de pe Muntele Gaina este una dintre cele mai vechi sarbatori traditionale cu o vechime de sute de ani, care este organizat anual, de regula in cea mai apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie (20 iulie). Manifestarea populara are loc pe platoul montan al varfului Gaina la o altitudine de 1467 de metri. In fiecare an, urca pe munte mii de oameni pentru a participa la manifestari.Evenimentul a fost mentionata prima data in documente in 1816. La Targul de Fete se adunau locuitorii din Muntii Apuseni pentru a face schimb de produse dar era si un prilej pentru intalnirea si casatoria tinerilor din zone indepartate, care veneau aici cu parintii. Pregatirile pentru urcatul pe munte se faceau cu cateva zile inainte iar duminica cu noaptea in cap se urca pe munte in poiana unde avea loc targul. Se spune ca fetele veneau cu zestrea incarcata pe cai, iar cununia se facea pe loc de catre preotii care participau la acest eveniment . Ceremonia era insotita de cantece si schimb de jocuri cu "strigaturi", iar fetele "se luau", nu se cumparau.