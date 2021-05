Noua lista a tarilor cu risc epidemiologic. Bulgaria intra in zona verde, Franta si Belgia raman in zona rosie DOCUMENT

In urma cu o saptamana, autoritatile au aprobat o noua clasificare a tarilor cu risc epidemiologic, in functie de incidenta cazurilor de COVID din ultimele 14 zile.Cei care vin din tarile aflate in zona verde nu trebuie sa stea in carantina.Cei care intra in Romania din tarile aflate in zonele galbena si rosie stau 14 zile in carantina, cu exceptia celor vaccinati. De asemenea, pentru zona galbena sunt scutiti de carantina si cei care au un test COVID negativ. Sunt, de asemenea, exceptate de la carantina mai multe categorii de angajati, oficiali si sportivi.

Lista Tari Risc Epidemiologic 22 Mai by Laurentiu Sirbu on Scribd