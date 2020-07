Tariceanu, reactii dupa declaratiile lui Iohannis: "Sfidarea Parlamentului si a romanilor continua sa fie indeletnicirea de baza a domnului Iohannis. Pacat!"

"Prea putin si prea tarziu, d-le Iohannis! In loc sa vina in fata Parlamentului unde sa prezinte romanilor informarea cu privire la instituirea starii de urgenta, dl Iohannis a preferat sa stea in confortul de la Palatul Cotroceni. Doar el si prompterul lui. Noi, la ALDE, credem ca subiectul crizei de coronavirus este mult prea important si cu implicatii mult prea vaste sa fie expediat printr-un document scris pe coltul mesei de niste consultanti ai Presedintelui", a scris Calin Popescu Tariceanu, joi, pe Facebook Liderul ALDE a adaugat ca spera ca presedintele Iohannis sa profite ca Parlamentul e in sesiune extraordinara si sa se prezinte in fata lui."Speram ca dl Iohannis va profita de faptul ca Parlamentul este in sesiune extraordinara si nu va evita sa se prezinte in fata lui. Toti romanii sunt interesati sa afle de ce Presedintele si Guvernul Sau au reactionat atat de tarziu la aceasta criza, de ce alegerile anticipate au fost mai importante decat sanatatea publica si ce fel de concluzii tragem din aceasta politizare excesiva a unei crize de sanatate!", a completat Tariceanu.Acesta a precizat ca vocea lui Iohannis ne cere unitate, insa faptele acestuia arata ca, pentru seful statului conteaza doar el si partidul lui."Sfidarea Parlamentului si a romanilor continua sa fie indeletnicirea de baza a dlui Iohannis. Pacat! Era un moment bun sa vedem un Presedinte al tuturor si nu doar unul al partidului de guvernamant! Vocea lui ne cere unitate, in vreme ce faptele ne arata ca pentru dl Iohannis nu conteaza decat el si partidul lui! Ce ironie trista sa auzim apeluri la unitate de la cel care este responsabil de marile falii din societatea romaneasca, de impartirea noastra in "ciume" de diferite culori, de instigare impotriva opozitiei si a altor institutii ale democratiei!", a mai explicat liderul ALDE.Tariceanu a mai spus ca "Parlamentul ar trebui sa-i adreseze o invitatie de a veni in fata alesilor cu acest raport si nu doar sa-l recite de pe un prompter. Romanii merita o dezbatere si mai ales romanii merita solutii reale si nu electorale!".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca a transmis Parlamentului informarea privind starea de urgenta instituita pe intreg teritoriu al Romaniei, prin decretele din 16 martie si 14 aprilie. Presedintele a facut apel la colaborare loiala intre institutiile fundamentale ale statului si a facut apel la Parlament sa adopte urgent masurile care sa protejeze oamenii.