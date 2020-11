UPDATE Uniunea Europeana va impune tarife pentru importuri din SUA in valoare de peste patru miliarde de dolari

UPDATE: Robert Lighthizer, reprezentantul american pentru Comert (USTR), si-a exprimat luni dezamagirea privind decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru produse americane, dar s-a abtinut sa ameninte ca SUA vor reactiona cu noi actiuni, transmite Reuters.Luni, vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a informat ca UE va impune tarife vamale suplimentare, de pana la patru miliarde de dolari, pentru avioanele din SUA si alte importuri, din cauza subventiilor ilegale acordate de Washington producatorului de avioane Boeing.In 26 octombrie Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a autorizat, in mod oficial, Uniunea Europeana sa impuna tarife vamale suplimentare pentru produse americane.Luna trecuta, Lighthizer avertiza ca orice decizie a Bruxelles-ului de a impune tarife vamale suplimentare va forta SUA sa raspunda, dar scurta declaratie publicata luni nu contine o astfel de amenintare, ci prezinta negocierile dintre cele doua parti pentru rezolvarea indelungatei dispute.Decizia de luna trecuta a OMC, in beneficiul UE, vine la aproximativ un an dupa ce institutia a acordat SUA dreptul de a impune tarife vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde de dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus De peste 10 ani, OMC este arbitrul unei dispute intre Boeing si Airbus, cu privire la subventiile acordate de SUA si Uniunea Europeana pentru industria lor aeronautica.Masura, adoptata in urma acordului obtinut luna trecuta din partea Organizatiei Mondiale a Comertului, este cea mai recenta intr-un conflict vechi de 16 ani referitor la subventiile acordate aviatiei civile.In urma cu peste un an, Statele Unite au impus tarife pentru produse din Uniunea Europeana in valoare de peste 7,5 miliarde de dolari, dupa un caz paralel de la OMC, referitor la subventiile primite de constructorul de avioane Airbus."Am aratat foarte clar, in fiecare etapa, ca dorim sa punem capat acestei probleme care dureaza de mult timp", a declarat comisarul pentru Comert al UE, Valdis Dombrovskis, intr-o conferinta de prrsa, dupa o intalnire online a ministrilor Comertului din Uniune.Incepand de marti, UE va impune tarife de 15% pentru exporturile americane de avioane si de componente si de 25% pentru o serie de produse, intre care tutun, nuci, suc de fructe, bauturi spirtoase, genti, tractoare si echipamente pentru cazinouri si pentru gimnastica.Principalul obiectiv al UE este sa convinga Statele Unite sa negocieze o solutie, argumentand ca principalii beneficiari ai conflictului sunt firme concurente, cum ar fi producatorul chinez de avioane comerciale COMAC.