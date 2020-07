TASS: Patinatoarea Ekaterina Alexandrovskaia a murit la doar 20 de ani

Potrivit agentiei TASS, cauza preliminara a decesului este sinuciderea.O sursa din cadrul politiei a declarat ca trupul neinsufletit al patinatoarei a fost gasit langa casa sportivei, la Moscova. "Cauza preliminara a decesului este sinuciderea", a precizat sursa, adaugand ca Alexandrovskaia a incercat anterior sa se sinucida, dupa o accidentare.Rt.com noteaza ca se pare ca Alexandrovskaia s-a aruncat de la fereastra unui apartament.Ekaterina Alexandrovskaia s-a nascut la 1 ianuarie 2000, la Moscova. Ea a reprezentat Rusia pana in 2016, cand a fost invitata sa concureze pentru Australia. In 2017, ea a castigat titlul mondial la patinaj artistic perechi la juniori, alaturi de australianul Harley Windsor. Alexandrovskaia si Windsor au castigat si Grand Prix-ul pentru juniori in 2017, precum si titlul national in Australia de doua ori, in 2017 si 2019.