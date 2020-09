Tatal fetei batute si umilite la Targu Jiu: "Au amenintat-o ca daca spune ceva o omoara"

Imaginile cu cele patru fete minore, care-si umilesc prietena si o lovesc fara mila, au fost foarte urmarite pe internet. Victima lor a fost umilita timp de mai multe minute, de fata fiind si un baiat. Acesta a inregistrat aproape tot incidentul si de abia la final spune ca nu e in regula ce s-a intamplat. Victima nu le-a povestit nimic parintilor pana la aparitia imaginilor. Parintii victimei au aflat de la politistii care s-au sesizat in acest caz, potrivit Stirile Pro Tv Tatal victimei a declarat ca agresoarele au amenintat-o ca daca spune ceva, o bat pana o omoara. Astfel, victima nu le-a spus nimic parintilor pana acestia nu au vazut imaginile. "In mare am discutat, dar nu prea vrea sa vorbeasca, mai mult a discutat cu doamna psiholog".Tatal fetei mai sustine ca fetei lui, inca ii este frica.Una dintre agresoare, in varsta de 14 ani, a fost retinuta pentru 24 de ore si introdusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean, spun politistii. Este banuita de lovire si alte violente. Potrivit legii, pentru ca are 14 ani, va fi trasa la raspundere pentru fapta ei. Expertii au supus-o unei expertize si au stabilit ca a avut discernamant.Parintii batauselor au fost amendati cu 500 de lei fiecare. Toti adolescentii implicati in scandal primesc consiliere psihologica.La scoala, interventia profesorilor are un rol determinant, spun psihologii."Aici ar trebui sa intervina atat cadrele didactice, cat si parintii, sa fie mult mai atenti si practic ceea ce s a intamplat cu cele 5 minore ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru toti parintii si nu numai, si pentru minori si cadre didactice si noi toti, sa facem ceva constructiv sa evitam pe viitor astfel de evenimente", sustine Lidia Barsanu, psiholog DGASPC Gorj.Celelalte trei tinere care au agresat-o pe fata sunt anchetate si ele pentru lovire si alte violente. Astfel de situatii sunt des intalnite printre adolescentii romani."Acesti copii au stat izolati foarte mult timp. E posibil ca acesti copii sa fi fost supusi la astfel de comportamente acasa. Cand intra in contact cu alti copii pot sa adere la un comportament asemanator", este de parere psihologul Bianca Brandusa.Acum trei ani, Organizatia Mondiala a Sanatatii plasa Romania pe locul al treilea in topul tarilor cu cele mai multe cazuri de bullying. Iar ultimul studiu Salvati Copii arata ca 50% dintre copiii cu varste intre 12 si 17 ani au fost hartuiti online. Odata cu inceperea scolii, cazurile s-ar putea inmulti.