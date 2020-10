Tataru: "Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei referitoare la domiciliu sunt cele care sunt luate in calcul"

"Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei referitoare la domiciliu sunt cele care sunt luate in calcul pentru indicele cumulat la cazurilor noi la mia de locutitori. Si la nivel european se prevede un trend ascendent. Si in Romania e la fel. In afara de sambata si duminica cand am avut mai putine teste, azi avem 3100 de cazuri. Raportam aici cresterea numarului de cazuri in Alba, Baca, Timis, Prahova, Iasi, si Bucuresti", a declarat Nelu Tataru, marti seara, intr-un comunicat de presa.La randul sau, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a mentionat ca nu este vorba de o neconcordanta in acest caz, ci depinde la ce numar ne referim."Nu este o neconcordanta. Mai degraba a fost la ce numar ne referim. De ceva timp noi am stabilit ca ne referim la numarul care este mai aproape de realitate si asta e numarul de 2,1 milioane, care include nu numai pe cei care au resedinta in Bucuresti, dar si pe cei care au si viza de flotant, care locuiesc in Bucuresti. Pentru ca asta este normal. Ramanem pe aceasta cifra pentru ca ar fi un pic nedrept sau incorect sa calculam 1,8 milioane. Daca calculam la 1,8 milioane neglijam faptul ca Bucurestiul are mult mai multi locuitori si probabil ca are si mai mult decat 2,1 milioane, dar totusi aceasta este cifra oficiala care include cele doua categorii. Si atunci asta e cifra de referinta. Noi speram sa nu ajungem la 3 la mie si acest lucru depinde de noi toti daca aplicam regulile de protectie", a explicat Raed Arafat.Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a aratat, marti, in raportul privind situatia infectarilor cu noul coronavirus in saptamana 5-11 octombrie, ca Bucurestiul are incidenta cumulata in ultimele 14 zile de 3,11 la mia de locuitori.Conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, in Bucuresti, incidenta cumulata este 2,69.Ulterior, INSP a precizat ca incidenta cumulata in ultimele 14 zile, raportata la populatia rezidenta la 1.01.2020, este de 3,11 la mia de locuitori in Bucuresti, iar incidenta raportata la populatia dupa domiciliu este 2,65 in Bucuresti.