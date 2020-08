Tataru, despre evaluarea demarata la DSP Bucuresti: "Am considerat ca generalul Oprea, cu pregatirea militara, poate da rigoarea necesara"

Intrebat de ce directorul DSP Bucuresti se afla inca in functie si dupa preluarea coordonarii acesteia de catre secretarul de stat general maior medic Ionel Paul Oprea, ministrul Tataru a explicat ca evaluarea desfasurata in institutia din Bucuresti este inca in desfasurare."Am considerat ca generalul Oprea, cu pregatirea militara, poate da rigoarea necesara. (...) Inca nu am terminat evaluarea. Am vrut ca evaluarea sa fie continuata de secretarul de stat Oprea pentru a vedea toate aspectele. Acolo sunt cateva probleme vizavi de decontarea serviciilor de testare la care a apelat DSP la diverse laboratoare. Cand va fi gata aceasta evaluare, vom lua si alte decizii. Laboratoare care au efectuat servicii in programul national de testare primeau pentru fiecare test lucrat 200 de lei. Acest cost trebuia sa fie cuantificat de DSP care facea un decont catre Ministerul se Sanatatii si se elibera acea fila de buget pentru a se putea face plata catre laboratoare. Noi am alocat DSP Bucuresti inca din februarie suma de 51 de milioane de lei pentru a putea face aceste deconturi. (...) Cand am inceput evaluarea la DSP Bucuresti in urma cu doua saptamani, a fost in urma sesizarii (n.r. de neplata) a unui laborator privat", a explicat vineri ministrul Tataru la Digi 24.El a precizat ca DSP Bucuresti, cu 250 de lucratori, "poate fi functional", fiind necesara "doar o coordonare".Tataru a explicat ca la nivelul Ministerului Sanatatii exista o comisie, formata din sefi ai unor directii, care are "misiunea ca in urmatoarea luna sa reorganizeze Directiile de Sanatate Publica, pe aceeasi structura liniara, de sus pana jos, cu toate directiile din minister si sa existe o colaborare si un control permanent asupra activitatii din teritoriu".Secretarul de stat general maior medic Ionel Paul Oprea va coordona Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti, in urma unei decizii a ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, anuntata vineri.