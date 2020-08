Tataru, despre motiunea de cenzura: Este un instrument politic/ Nu cred ca era contextul/ Suntem intr-o faza a pandemiei prelungita

"Motiunea de cenzura e un instrument politic intr-un anumit context politic. Nu cred ca era nici contextul si nu cred ca trebuia folosit acest instrument fara a avea o baza reala. Sa spun plastic 'hotul striga hotul'. Suntem intr-o faza a pandemiei prelungita. Contextul politic a grabit un pic si momentul in care noi trebuia sa fim axati doar pe medical. S-ar parea ca unii fura startul, dar fura inconstient acest start, in conditiile in care ne jucam cu sanatatea romanilor. Daca in aceasta pandemie am trecut prin momente in care toata lumea a participat, a mers pe un fagas normal, s-au trezit cativa factori politici sa bagatelizeze aceste momente, sa indemne la nerespectare, la nesupunere, la nerecunoastere si tocmai acei factori politici depun astazi motiune de cenzura", a precizat Tataru, la Realitatea Plus.El a adaugat ca nu este normal ca politicul sa profite de aceasta situatie medicala in care se afla romanii, "doar pentru a castiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie"."Am trait trei saptamani fara niste parghii prin care noi, ca sistem medical, sa putem gestiona o pandemie, iar acum ne trezim in acest moment politic pe care il gestionam, cel putin noi ca si Guvern, tot medical. Suntem intr-un moment medical, haideti sa ramanem intr-un moment medical. Politicul, doar pentru a castiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie, nu poate accede pe sanatatea romanilor", a sustinut ministrul Nelu Tataru.