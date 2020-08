Tataru: Urmeaza o perioada in care autoritatile se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de COVID-19

Tataru mai declara ca va fi evaluata inclusiv capacitatea spitalelor de pediatrie de a primi si trata pacienti cu SARS-Cov-2, in contextul in care incepe anul scolar si este posibila o transmitere mai mare in randul copiilor.Tataru afirma joi ca Romania se afla pe un platou de stabilizare a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus , numarul de 1.504 cazuri noi anuntat joi fiind raportat la 25.000 de teste."Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri, nu foarte rapida, dar va fi o scadere de la o saptamana la alta. Am simtit acest lucru in ultimele doua saptamani, dar nu am scapat de pericol", spune el.Coordonatorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti, Ionel Oprea, a cerut spitalelor sa comunice care este capacitatea maxima pentru izolarea copiilor, pentru situatia in care apar cazuri de COVID-19 dupa inceperea anului scolar.