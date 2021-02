Taximetrist din Cluj, atacat de un client cu cutitul. Ce s-a intamplat cu agresorul

"La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 00.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca o persoana care desfasura servicii de transport persoane in regim de taxi , ar fi fost agresata fizic in interiorul masinii, cu un obiect intepator, de o persoana care ii solicitase serviciile. Potrivit celor relatate de apelant, incidentul ar fi avut loc pe DJ109 C, in localitatea Fizesu Gherlii. Conducatorul autoturismului a fost transportat la o unitate medicala in vederea acordarii ingrijirilor de specialitate", a informat duminica IPJ Cluj. Tanarul a fost prins in urma colaborarii politistilor din Gherla cu cei din Orastie."Ulterior incidentului agresorul a parasit autoturismul, iar pentru identificarea acestuia a fost constituita o echipa complexa de cautare, in cauza fiind efectuate verificari specifice pentru identificarea acestuia si luarea masurilor in consecinta. La data de 20 februarie a.c., in urma colaborarii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla - Politiei municipiului Orastie, a fost depistat tanarul de 21 de ani, din municipiul Orastie, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente", se mai arata in informarea IPJ Cluj.