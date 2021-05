Taximetrist agresat de doi clienti beti in centrul Brasovului. Politia a deschis o ancheta

Conform unor surse locale, agresiunea a avut loc luni, in zona centrala a municipiului Brasov. Taximetristul a luat in masina doi clienti, care l-au agresat, in urma leziunilor soferul de taxi fiind nevoie sa se prezinte la spital. Cadrele medicale care l-au preluat au anuntat Politia, care a deschis o ancheta in acest caz.Aceleasi surse au declarat corespondentului News.ro ca primele date arata ca este vorba despre doi agresori, care se aflau sub influenta alcoolului si ca taximetristul nu a depus plangere in urma agresiunii. Ambii suspecti au fost identificati.Oficiali din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov au declarat pentru News.ro ca politistii Sectiei 1 din cadrul Politiei municipiului Brasov fac cercetari pentru a stabili situatia de fapt.